وردة: صلاح أفضل من ميسي ورونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

منح المحترف المصري عمرو وردة، لاعب لاريسا اليوناني، الأفضلية لمواطنه محمد صلاح نجم ليفربول على الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجمي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وقال وردة، في حوار مع صحيفة "فورزا" اليونانية نقله موقع "afriquesports": "لا يمكن تحديد الأفضل بين ميسي ورونالدو، لأن كريستيانو نموذج للعمل الجاد، بينما يعد ميسي مثلا أعلى لأصحاب المواهب".

وأضاف: "صلاح أفضل من ميسي ورونالدو، ليس لأنه الأفضل، لكنه صديق عزيز جدا، ولذلك سأدعمه في تلك المقارنة".

وأعلن وردة رغبته في العودة لفريقه الأصلي، باوك اليوناني، بعد نهاية إعارته لفريق لاريسا بنهاية الموسم الجاري قائلا: "أستحق فرصة جديدة مع باوك".

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وأوضح: "لم يكن مقبولا أن أكون أفضل لاعب في الدوري اليوناني، وأجلس في الموسم التالي على مقاعد البدلاء، خاصةً أنني قدمت أداء جيدا في مباريات كبرى مثل بنفيكا وتشيلسي".

وتابع وردة: "أريد العودة إلى باوك مجددا والفوز معه بالدوري والكأس والتأهل لدوري أبطال أوروبا".

وأكمل: "استفدت كثيرا من إعارتي إلى لاريسا هذا الموسم، حيث سجلت 7 أهداف وصنعت 6 لزملائي، والفريق يحتل المركز الثامن".

وأتم صاحب الـ26 عاما قائلا: "اكتسبت خبرة كبيرة وأسعى دائما لتطوير أدائي، وأعد بالالتزام إذا عدت إلى باوك مرة أخرى".