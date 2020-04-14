الفيفا يفرض على النصر الإماراتي تعويضاً مالياً لصالح لاعبه السابق

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على نادي النصر الإماراتي، تعويضاً مالياً يقدر بـ 148 ألف دولار لصالح لاعبه الأوزبكي السابق أبو بكر مودينوف، بعد أن قام النادي مؤخراً بفسخ تعاقده معه.

وتقدم اللاعب عقب إلغاء التعاقد بشكوى إلى الاتحاد الدولي

للعبة اعتراضاً على التعاقد معه وعدم قيده في الفئة المخصصة، ثم تسوية الأمر لرحيله.وتعاقد النصر مع اللاعب في نوفمبر الماضي، وكانت من شروط التعاقد عدم خوض اللاعب لأي لقاء مع منتخب بلاده في مراحل الناشئين أو الشباب حتى يتم تسجيله في القائمة المخصصة للمقيمين بالدوري الإماراتي.ويبحث مسؤولو النادي الإماراتي الطعن على القرار الصادر من قبل لجنة النزاعات بالفيفا، والتقدم بما يفيد صحة موقفهم بعد ثبوت مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده في مراحل الناشئين وهو ما يخالف قواعد القيد في تلك الفئة بالدوري الإماراتي.