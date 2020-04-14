فيديو..حساب ليفربول يبرز هدفي محمد صلاح الرائعين في شباك واتفورد

تغزل حساب نادي ليفربول الإنجليزي، على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، في هدفي محمد صلاح نجم الريدز، خلال المباراة التي قاد فيها النجم الدولي المصري لفوز ليفربول على نظيره واتفورد بهدفين نظيفين خلال الجولة الـسابعة عشر من منافسات الدوري لإنجليزي الممتاز، "البريميرليج" في شهر ديسمبر الماضي.

نشر حساب ليفربول على فيديو لمخلص المباراة بين الفريقين، والذي شهد تألق محمد صلاح بهدفين رائعين، سجلهما في شباك الخصم، معلقًا: "ثنائية رائعة من محمد صلاح، شاهد ملخص الفوز على واتفورد في الدوري

ثنائية رائعة من @MoSalah ✨🤩



شاهد ملخص الفوز على واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز 🔴



⏪#مباريات_ليفربول⏪pic.twitter.com/rhk6S1rrMA — لـ يـ فـ ر بـ و ل (🏠) (@LFC_Arabic) April 14, 2020

الإنجليزي الممتاز". الإنجليزي الممتازThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status — لـ يـ فـ ر بـ و ل () (@LFC_Arabic)