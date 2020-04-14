فيديو..حساب ليفربول يبرز هدفي محمد صلاح الرائعين في شباك واتفورد

تغزل حساب نادي ليفربول الإنجليزي، على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، في هدفي محمد صلاح نجم الريدز، خلال المباراة التي قاد فيها النجم الدولي المصري لفوز ليفربول على نظيره واتفورد بهدفين نظيفين خلال الجولة الـسابعة عشر من منافسات الدوري لإنجليزي الممتاز، "البريميرليج" في شهر ديسمبر الماضي.
نشر حساب ليفربول على فيديو لمخلص المباراة بين الفريقين، والذي شهد تألق محمد صلاح بهدفين رائعين، سجلهما في شباك الخصم، معلقًا: "ثنائية رائعة من محمد صلاح، شاهد ملخص الفوز على واتفورد في الدوريالإنجليزي الممتاز". الإنجليزي الممتاز
This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status — لـ يـ فـ ر بـ و ل () (@LFC_Arabic)
ثنائية رائعة من @MoSalah ✨🤩— لـ يـ فـ ر بـ و ل (🏠) (@LFC_Arabic) April 14, 2020
شاهد ملخص الفوز على واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز 🔴
⏪#مباريات_ليفربول⏪pic.twitter.com/rhk6S1rrMA
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