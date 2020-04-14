مانشستر يونايتد يفضل لاعب أستون فيلا على نجم ليستر سيتي

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يفكر في ضم جاك جريليتش جناح فريق أستون فيلا، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، واستبعاد فكرة ضم جيمس ماديسون صانع ألعاب ليستر سيتي، بسبب المبالغة المالية الضخمة التي يطلبها النادينظير بيعه للاعبه.
قالت صحيفة "ذا أتليتك" الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد يميل لضم جاك جريليتش من أجل تدعيم صفوف الشياطين الحُمر، والابتعاد عن ضم ماديسون لاعب ليستر سيتي، بالإضافة للأفضلية لـجريليتش بسبب قرب هبوط ناديه إلى الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى، "الشامبيونشيب".
وأضافت الصحيفة، أن إدارة نادي ليستر سيتي طلبت مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني نظير الإستغناء عن ماديسون.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 45 نقطة، قبل توقف النشاط الكروي، بالبلاد، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
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