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تونس تسجل أول إصابة بكورونا بين لاعبي كرة القدم

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سجلت تونس اليوم الثلاثاء، أول حالة إصابة بفيروس المستجد، بين لاعبي كرة القدم المحليين.
وأعلن عمر زكري لاعب فريق اتحاد بن قردان،

ثبوت إيجابية تحليله لفيروس كورونا، معلقاً على الأمر عبر موقع التواصل "فيسبوك"، بأنه ثبتت إصابته برفقة عدد من أفراد عائلته ولم تظهر عليه أية أعراض".
وأكد اللاعب أنه سيبقى 14 يوم في فترة الحجر الصحي بالمنزل.
ويشهد النشاط الرياضي التونسي تعليقاً تاماً بسبب الأزمة الصحية الراهنة.
 
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