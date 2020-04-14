سجلت تونس اليوم الثلاثاء، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بين لاعبي كرة القدم المحليين.
وأعلن عمر زكري لاعب فريق اتحاد بن قردان،
وأكد اللاعب أنه سيبقى 14 يوم في فترة الحجر الصحي بالمنزل.
ويشهد النشاط الرياضي التونسي تعليقاً تاماً بسبب الأزمة الصحية الراهنة.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تسجل أول إصابة بكورونا بين لاعبي كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.