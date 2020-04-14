صندوق استثماري سعودي على وشك شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن صندوق الاستثمارات لدولة المملكة العربية السعودية، يجري محادثات متقدمة جدًا مع مايكل اشلي مالك نادي نيوكاسل، من أجل شراء النادي الإنجليزي.

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن صندوق الاستثمارات السعودي اقترب من إنهاء شراء نادي نيوكاسل، وامتلاكه، حيث يعملوا على إنهاء فترة عمل مالك النادي الإنجليزي، مايكل اشلي لأنه إجراء قانوني

لإتمام الصفقة وإجراءات ملكية النادي.

وأضافت الشبكة البريطانية، أن قيمة استحواذ المملكة العربية السعودية، للنيوكاسل، ستكلف مبلغ 300 مليون جنيه إسترليني، بعد إنخفاض القيمة المالية للنادي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوقف النشاط الرياضي في البلاد، وهو ما أثر على قيمة النادي المالية، وأن

الإعلان الرسمي قريب.

في سياق متصل، قالت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أن مالك نيوكاسل وافق على بيع النادي للامير محمد بن سلمان ، وأن السعودية ستمتلك 80% من اسهم النادي.

وعليه ستكون ملكية اسهم نادي نيوكاسل بالنسبة الأتية، 80% لصندوق الإستثمارات العامة السعودي، و10% أماندا ستافيلي سيدة أعمال أمريكية، و10% لشركة الإخوة روبن، كما أشارت التقارير إلى أنه متوقع ان يكون ياسر الرميان ممثل صندوق الإستثمارات العامة السعودي و رئيس للنادي.