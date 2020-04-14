المقاولون: اتحاد الكرة يجب ان يتناقش مع الأندية حول مصير الدوري

أكدت إدارة نادي المقاولون العرب، أن اتحاد الكرة المؤقت، برئاسة عمرو الجنايني، يجب عليه أن يقوم بجلسة مع جميع الأندية في أقرب فرصة، من أجل المناقشة حول الفترة المقبلة، ووضع التصورات لها، وسط انتشار فيروس كورونا، "كوفيد-19"،

وتوقف النشاط الكروي بسببه.

وأشار محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، في تصريحات إذاعية، أن اللجنة الخماسية عليها أن تتحدث وتتناقش مع الأندية حول الفترة المقبلة،

ومصير مسابقة الدوري الممتاز.

وواصل محمد عادل، أن اتحاد الكرة، عليه ان يقوم بالاستماع لكافة الآراء، حول مصير الدوري، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي المقاولون، ولاعبيه، كانوا حريصين بشدة، على دعم ناديهم، خلال الفترة الحالية، خاصةً بعد توقف النشاط الرياضي، بتخفيض رواتبهم، وعقودهم خلال فترة التوقف الجارية.