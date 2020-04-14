تشيلسي يُحدد المبلغ المطلوب مقابل التفريط في كانتي، وعلى أي فريق مُهتم ببطل العالم أن يدفع الكثير، مقابل لاعب توّج بلقب الدوري الإنجليزي في مناسبتين بقميص ليستر سيتي وتشيلسي.

وأشارت صحيفة “ليكيب” أنه أراد يوفنتوس أو باريس سان جيرمان أو ريال مدريد التعاقد مع “نجولو كانتي” من تشيلسي، فسوف يحتاجون إلى دفع 70 مليون يورو، وهو مبلغ يبلغ ضعف القيمة التي انضم بها الفرنسي إلى ملعب الستامفورد بريدج قبل أربع سنوات.

كانت هناك تقارير في إنجلترا وإيطاليا الأسبوع الماضي تفيد بأن كانتي متاح في السوق، حيث تبحث إدارة تشيلسي عن التخلص من راتبه الضخم، بعدما جدد عقده مقابل 270 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، كخامس أعلى اللاعبين أجرًا في إنجلترا.

ومن جانبها أوضحت صحيفة “آس” أن اللاعب الفرنسي عرض على إدارة ريال مدريد، والفكرة لاقت استحسان مواطنه ومدرب الملكي “زين الدين زيدان” الذي يرغب وبشدة في التعاقد مع أكبر عدد من النجوم، لجيل فرنسا الذهبي، المتوج بكأس العالم 2018.

وبلغ كانتي 29 عامًا قريبًا، وانضم إلى تشيلسي من ليستر سيتي مقابل 36 مليون يورو في صيف عام 2016، والكثيرون يصنفونه كأفضل لاعب خط وسط دفاعي على مستوى العالم حاليًا، مما جعل تشيلسي يُحدد المبلغ المطلوب.