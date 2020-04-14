نادي برشلونة أحد أكثر الأندية نجاحًا في تاريخ كرة القدم الإسبانية، وهو النادي الوحيد فى إسبانيا الذي استطاع ان يحقق ثلاثية الدوري الاسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، وبات أيضا أول نادي كرة قدم يفوز بستة من أصل ست بطولات في عام واحد، ليكتمل الإنجاز بالسداسية، وفي سياق هذا التقرير نستعرض معكم سجل بطولات نادي برشلونة الاسباني.

يحتفل نادي برشلونة يوم 29 من شهر نوفمير كل سنة بعيد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1899، ويتخذ من مدينة برشلونة مقراً له، ويستضيف مبارياته على ملعب “كامب نو”.

ويرجع أول لقب محلى تُوج به برشلونة الى عام 1910، وذلك بعد الفوز على إسبانيول فى نهائي كأس ملك إسبانيا، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1979، حينما فاز بلقب كأس الكؤوس الأوروبية أمام نادي فورتونا دوسلدورف الألماني.

ويعتبر برشلونة أحد ثلاثة أندية فى إسبانيا لم تهبط إلى الدرجة الثانية، بجانب كل من أتلتيك بيلباو وغريمه التقليدي ريال مدريد، ويمتلك رقماً قياسياً كأكثر نادي تُوج بلقب كأس ملك إسبانيا 30 مرة.

سجل بطولات نادي برشلونة الاسباني (محلياً)

الدوري الاسباني

فاز برشلونة بلقب الدوري الاسباني 26 مرة أعوام: (1929، 1944-45، 1947-48، 1948-49، 1951-52، 1952-53، 1958-59، 1959-60، 1973-74، 1984-85، 1990-91، 1991-92، 1992-93، 1993-94، 1997-98، 1998-99، 2004-05، 2005-06، 2008–09، 2009–10، 2010–2011، 2012-13، 2014-15، 2015-16، 2017-18، 2018-19).

كأس إسبانيا

فاز برشلونة بكأس إسبانيا برقم قياسي 30 مرة أعوام: (1910، 1912، 1913، 1920، 1922، 1925، 1926، 1928، 1942، 1951، 1952، 1953، 1957، 1959، 1963، 1968، 1971، 1978، 1981، 1983، 1988، 1990، 1997، 1998، 2009، 2012، 2015، 2016، 2017 و2018).

كأس السوبر الإسباني

فاز برشلونة بكأس السوبر الإسباني 13 مرة أعوام: (1983، 1991، 1992، 1994، 1996، 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016، 2018).

كأس الدوري الاسباني

فاز برشلونة بكأس الدوري الاسباني مرتين أعوام: (1982-83، 1985-86).

كأس إيفا دوارتي

فاز برشلونة بكأس إيفا دوارتي 3 مرات أعوام: (1948، 1952، 1953).

سجل بطولات نادي برشلونة الاسباني (قارياً)

فاز برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات أعوام: (1992، 2006، 2009، 2011، 2015).

كأس السوبر الأوروبي

حقق برشلونة رقما قياسيا بتتويجه بلقب كأس السوبر الأوروبي 5 مرات أعوام: (1992، 1997 ،2009، 2011 و2015).

كأس الكؤوس الأوروبية

حقق برشلونة رقما قياسيا بتتويجه بلقب كأس الكؤوس الأوروبية 4 مرات أعوام: (1979، 1982، 1989 و1997).

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