انت الان تتابع كورونا.. صورة أسطورة سباقات السرعة بولت تجتاح وسائل التواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بولت أثناء منافسات نصف النهائي للألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016.

المتوج بثمان ميداليات أولمبية وصاحب الرقمين العالمين في 100 و200 متر، الجامايكي أوسين بولت، لا يكتفي بالصدارة في ميادين الجري، بل وفي منصات التواصل حيث انتشرت صورة له انتشاراً "فيروسياً". ولكن ما علاقة كورونا بالأمر؟

نشر الجامايكي أوسين بولت، الأسطورة المعتزلة في ألعاب القوى، صورة اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى "التباعد الاجتماعي" في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. وفي صورة التقطها مصور وكالة فرانس برس نيكولا أسفوري، يظهر بولت وهو يجتاز خط الوصول في سباق 100 م ضمن ألعاب بكين 2008 الأولمبية، حيث حقق رقماً خارقاً في ملعب "عش الطير" بلغ 9.69 ثوان، محطماً رقمه القياسي العالمي. وتفوّق بولت في السباق بفارق عشرَين من الثانية على الترينيدادي ريتشارد تومسون صاحب الفضية.

وعلق بولت (33 عاماً) على الصورة "تباعد اجتماعي" في دعوة الى متابعيه للبقاء على مسافة تحصّنهم من التقاط فيروس "كوفيد-19" الذي تسبب بحالة شلل عالمية من بينها المنافسات الرياضية. فيما رأى البعض في الصورة تلميحاً الى قوته الخارقة وانتصاراته الكاسحة أمام منافسيه.

وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، حصد المنشور أكثر من 350 ألف اعجاب في حسابه على موقع فيسبوك، الذي يتابعه منه نحو 18 مليون معجب.

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وعلى منصة تويتر، الذي لدى الأسطورة المعتزلة عليها نحو 5 ملايين متابع، ظفر المنشور بأكثر من 550 ألف اعجاب و100 ألف إعادة تغريد.

أما على منصة إنستغرام، حيث يتابعه منها 9.4 مليون إنسان، حصدت الصورة نحو 650 ألف إعجاب.

ويُعد بولت أسطورة سباقات السرعة في ألعاب القوى، بعد تتويجه بثماني ذهبيات أولمبية (2008 و2012 و2016) في سباقات 100 و200 والتتابع 100 م. واعتزل المنافسات في 2017 وبجعبته الرقمين العالميين في 100 و200 م، والأول عاد وحسّنه في مونديال برلين 2009 بزمن 9,58 ثوان.