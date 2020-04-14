شكرا لقرائتكم خبر عن برناردو سيلفا يحلم بالعودة إلى بنفيكا لسد فراغ في قلبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد برناردو سيلفا، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رغبته في العودة إلى ناديه السابق بنفيكا يومًا ما، إلا أنه أكد أن ذلك اليوم لن يأتي قريبًا.

وفي حوار مع «بليتشر ريبورت»، رد «سيلفا» على سؤال عن إذا ما كان يريد العودة للعب لنادي طفولته مجددًا قائلًا: «لا أعلم كيف أجيب هذا السؤال، ما يمكنني أن أقوله هو إن ذلك لن يحدث خلال عام أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة بالتأكيد، لأنني في ناد عظيم».

وأضاف: «أنا استمتع بمسيرتي كثيرًا لا أريد أن أعود الآن، ولكن لا أريد أن أعود وأنا كبير أكثر من اللازم، أريد أن أساعد الفريق وأنا في حالة بدنية جيدة، لا أعلم العمر تحديدًا، ليس كبير أكثر من اللازم ولكن ليس الآن».

وتابع نجم المنتخب البرتغالي: «أنا مشجع لبنفيكا، كنت أذهب إلى جميع المباريات مع والدي لذا كان حلمي دائمًا اللعب لبنفيكا وعندما كنت في الـ 19 من عمري وكنت ألعب للفريق الرديف لم أحظى بفرصة للعب في الفريق الأول لأن المدرب لم يريدني هناك وأعتقد أنني كان بإمكاني اللعب للفريق الأول».

واستطرد: «كان إحباط هائل بالنسبة لي أن أرحل، ذهبت لموناكو لأحظى بمسيرة جيدة لأنني لم ألعب أبدًا لفريقي، لدي هذا الفراغ في قلبي وأحتاج لسده، بالتأكيد ليس الآن، ولكن إذا أرادوني هناك فأنا بالتأكيد أريد العودة لبنفيكا يومًا ما».

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