شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يعلن مد تعليق النشاط حتى 3 مايو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الثلاثاء، مد تعليق النشاط حتى 3 مايو المقبل، في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال الاتحاد الإيطالي في بيان: «قرر جابريلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، استمرار تعليق كافة المسابقات الكروية حتى الثالث من مايو المقبل». وأضاف البيان: «هذا القرار يأتي بعد قرار مجلس الوزراء في إيطاليا، والذي تضمن اتخاذ تدابير عاجلة لاحتواء العدوى في البلاد». وتوقف الدوري الإيطالي في أوائل شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.
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