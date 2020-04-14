شكرا لقرائتكم خبر عن «دي ليخت» يتحدث عن ثقة يوفنتوس ومكالمة «رونالدو» واليوم الأول في «محل الحلوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث النجم الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت، مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، عن كواليس انتقاله للسيدة العجوز قادمًا من أياكس، الصيف الماضي.

وقال «دي ليخت» في لقاء مع زميله فويتشيك شتشيسني على قناة «فوت ترك» بـ«يوتيوب»: «الموسم الماضي لعبت مع أياكس وفزت بجائزة الفتى الذهبي، واستلمتها هنا في تورينو. بالطبع كان لدي وقت طويل للاختيار بين الأندية التي يمكنني الانضمام إليها، وعندما أضع كل شئ على الورق، فقد كان يوفنتوس الخيار الأفضل بالنسبة لي، رونالدو تحدث معي وبالطبع كان شرف كبير».

وأضاف نجم الطواحين: «يوفنتوس أخبرني أن سبب رغبتهم في شرائي هو أنني ناضج بالفعل وأستطيع تحمل الضغط، قالوا أيضًا إنه من الصعب على شاب في الـ 19 من عمره الذهاب إلى بلد آخر، ولكنهم لديهم ثقة في وأنني سأجد مكاني قريبًا».

وتابع: «عندما دخلت غرفة الملابس لأول مرة كنت كطفل في محل حلوى، وبعد شهرين شعرت أنني بإمكاني أن أكون على طبيعتي أكثر».