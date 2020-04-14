شكرا لقرائتكم سموحة يترقب عرضا رسميا من الأهلي لضم حسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولي نادي سموحة ، عرض رسمي من النادي الاهلي ، من أجل ضم حسام حسن مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة سواء عن طريق شراء اللاعب بشكل رسمي من النادي السكندري أو الدخول في صفقة تبادلية.

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة، قد أكد ان النادي الأهلي لم يتحدث نهائياً مع مجلس إدارة سموحة ، بشأن ضم حسام حسن ، مشيراً إلي أن محمود الخطيب رئيس القعلة الحمراء تربطه علاقة جيدة مع فرج عامر رئيس النادي السكندري ، وأضاف أن هناك عدد من الأندية طلبت ضم حسام حسن، مؤكداً أن مجلس إدارة سموحة لم يحسم موقفه من رحيل لاعب لأي نادي حتي الان.

ويمتلك الأهلي خمسة لاعبين مُعارين لسموحة هم ، ناصر ماهر وصلاح محسن وفوزي الحناوي وكريم يحيى ومحمد عبد المنعم وطرح البعض في القلعة الحمراء إمكانية الإستفادة من بعضاً من هؤلاء المُعارين لضم حسام حسن.

Advertisements

.

وقال فرج عامر قال في تصريحات : "الجميع يعلم أن مؤشرات عودة الدوري صعبة، لكنني متفائل باستئناف النشاط الرياضي مرة أخرى حتى لو في شهر يونيو"، مضيفاً أن هناك خسائر كبيرة على جميع الأندية وليس ناديه فقط ولكن الأولوية حالياً لصحة وسلامة المجتمع والالتزام بقرار الدولة.

وأضاف رئيس نادي سموحة أنه بعد انتهاء أزمة كورونا ستكون هناك إمكانية كبيرة لعودة الدوري، وعلى الجميع الموافقة على الحلول المطروحة من اتحاد الكرة لاستئناف النشاط.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.