شكرا لقرائتكم جمعية اللاعبين المحترفين تدعم أندية المظاليم بـ 850 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبدالغني نجم الأهلي والمنتخب الوطني وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق تخصيص 850 ألف جنيه لتمويل رواتب لاعبي أندية دوري الدرجة الثانية والثالثة والرابعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بحثا عن رفع المعاناة عن قطاع رياضي كبير تضرر من توقف النشاط الرياضي ضمن التدابير الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وعقد وفدا من جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة عبدالغني اجتماعاً مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمناقشة خطط الوزارة لدعم اللاعبين .

وخلال الإجتماع قررت الجمعية تقديم 850 ألف جنيه للاعبي الكرة في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة كما تعهدت الجمعية بتخصيص مبلغ ١٥٠ ألف جنيه لصندوق تحيا مصر في اطار المشاركة المجتمعية .

شهد الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة من مجدي عبد الغني بصفته رئيس الجمعية ، و عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة ، والدكتور أحمد الشيخ رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب و الرياضة ، اضافة الى اللواء عبد المنعم الحاج رئيس مجلس ادارة جمعية اللاعبين القدامى للاتفاق على ألية تقديم الدعم المالي للمتضررين .

وقد حضر الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بمكتب الدكتور أشرف صبحي كلا من مجدي عبد الغني رئيس مجلس ادارة جمعية اللاعبين المحترفين و صلاح عبد الفتاح أمين الصندوق ، الى جانب السيد محمد هاني المدير الاداري ، و أخيرا السيد محمد حسن المسؤول الاعلامي .

Advertisements

من جانبه أكد مجدي عبدالغني على ضرورة تحقيق تضامن مجتمعي أكثر من أي وقت مضى للخروج من الأزمة بأقل الخسائر ، وأشاد معالي الوزير بالدور الفعال الذي تلعبه الجمعية لدعم اللاعبين بشكل خاص و الكرة المصرية بشكل عام

وأشاد وزير الشباب والرياضة بمساهمة جمعية لاعبي كرة القدم المحترفين فى دعم مجهودات الوزارة فى مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، ودعم لاعبي فرق كرة القدم المشتركة فى منافسات الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأعرب أشرف صبحي عن بالغ تقديره للمبادرات الوطنية التى يقدمها الرياضيون، وعدد من المؤسسات الرياضية فى ضوء المسئولية المجتمعة، والحرص على تضافر الجهود مع الدولة فى مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، ودعم الفئات المتضررة.