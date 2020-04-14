شكرا لقرائتكم عرض أوروبي جديد لمدرب الأهلي رينيه فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عرضاً أوروبياً لتولي المهمة الفنية خلال الفترة المقبلة.

وتحدث وكيل المدرب السويسري عن رغبة أندية أوروبية في التعاقد معه خلال الفترة الصيفية المقبلة الا ان رينيه فايلر رفض فكرة الحديث عن الأمر خلال الفترة الحالية احتراماً لتعاقده مع النادي الأهلي بالإضافة الى معرفة مصير الدوري المصري الممتاز وبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

ودخلت عدة أندية سعودية وإماراتية خلال الشهر الماضي في مفاوضات مع المدرب الشهير بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في الدوري المصري الممتاز الا أنها لم ترتقي للجدية بسبب توقف نشاط الدوريات بسبب تفشي فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم.

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وطلب رينيه فايلر من إدارة النادي الأهلي مهلة لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه لا يعرف مصير الكرة في كافة أنحاء العالم بسبب كورونا وأنه يحترم رغبة إدارة القلعة الحمراء في تجديد التعاقد معه خلال الفترة الحالية الا أن الأمر يحتاج مزيد من الوقت.

ويواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته الانفرادية بسبب الحجر الطوعي المفروض على اللاعبين نتيجة الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها النادي