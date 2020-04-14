شكرا لقرائتكم جهاز بيراميدز يضع كريستيان بينافينتي أول المرشحين فى قائمة الراحلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفنى لفريق بيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، البيروفي كريستيان بينافينتي لاعب الفريق المعار إلى نانت الفرنسي، أول المرشحين فى قائمة الراحلين عن صفوف الفريق السماوى فى انتقالات نهاية الموسم المقبلة.

وأبدى الجهاز الفنى لبيراميدز عدم رغبته فى استعادة بينافينتى، بعد الأداء المتوسط الذى قدمه اللاعب مع فريقه الفرنسى الحالى، وذكرت بعض التقارير الفرنسية عدم رغبة نانت فى شراء اللاعب من بيراميدز بشكل رسمى، مما يعنى عودته لبيراميدز بنهاية الموسم الجارى مع انتهاء فترة إعارته.

وتأتى رغبة بيراميدز فى الاستغناء عن بينافينتى نظرً لقرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب فى صفوف كل فريق بالدورى المصرى، حيث أعلن مسئولى الجبلاية أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا محليا قرار لمدة موسم واحد فقط، وسيتم إلغاؤه مع نهاية الموسم المقبل.

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وأكد اتحاد الكرة فى خطابه للأندية أنه سيتم تقليل عدد الأجانب فى القوائم اعتبارا من الموسم بعد المقبل 2020 -2021.

وكان اتحاد الكرة أعلن، بشكل رسمى، الموافقة على قيد لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى فى الموسم الكروى الجديد، والسماح للأندية بقيد 30 لاعباً فى قائمة الموسم الجديد الذى ينطلق 19 سبتمبر المقبل.

كما قرر اتحاد الكرة عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار فى القائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعبا.