شكرا لقرائتكم سيد مسعد: مرتضى منصور خلى للزمالك مكانة وهيبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعتبر سيد مسعد مهاجم الزمالك السابق أن تولي مرتضى منصور رئاسة النادي الأبيض جعل للنادي مكانة وصوت بين الأندية وأعاده لمكانه الطبيعي.

وأضاف مسعد في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، اليوم الثلاثا :"قبل مرتضى منصور الزمالك كان يعانى فنيا وإدرايا وإعلاميا، لكن في ولاية مرتضى عاد الزمالك لمكانه واسترد هيبته".

وتابع لاعب الزمالك السابق، أنه خاص تجربة احترافية في سوريا عقب رحيله عن الزمالك لكنها لم تكن موفقة، موضحا أنه يسير بخطى ثابته نحو مجال التدريب في الوقت الحالي في انتظار التجربة المناسبة".

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وتنتظر جماهير الكرة المصرية حتى مطلع شهر مايو من أجل استئناف بطولة الدورى، بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم، أعلن عن مد قرار وقف المسابقات 15 يوما إضافية تنتهى بنهاية شهر أبريل، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بمد حظر التجول لأسبوعين، يأتى ذلك فى الوقت على وجود مؤشرات تبشر العودة للممارسة الكرة بشكل طبيعى.

في المقابل يمنح تأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل فضلاً إلى تأجيل المباريات الخاصة بالمنتخب فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة أفريقيا بالكاميرون أو التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى تأجيل دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية إلى أجل غير مسمى، والتى يشارك فيهم أربعة أندية مصرية، أفضلية لاتحاد الكرة باستئناف بطولة الدورى ولعب المباريات دون توقف .