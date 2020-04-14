شكرا لقرائتكم عمرو جمال: الأهلي قدم موسما مميزاً مع رينيه فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو جمال لاعب طلائع الجيش والمعار من صفوف الأهلي أن الفريق الأحمر قدم موسم مميزاً مع السويسري رينيه فايلر ، مشيراً إلي أن الفريق نجح في حسم بطولة الدوري هذا الموسم بنسبة 90%.

وقال عمرو جمال في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" ، أن هناك عدد من الأندية ترحب بإلغاء الدوري لمصالحها الشخصية فقط ، مؤكداً أن الإلغاء لن يكون عدلاً لأن هناك أندية أخرى ستتضرر مثل المقاولون العرب .

وأضاف لاعب طلائع الجيش، أن المقاولون العرب يقدم موسم مميزاً ويسعي للحفاظ علي المركز الثاني ، موضحاً أيضاً أن استكمال البطولة لن يكون عدل عند البعض الفرق التي ستكون بحاجة لوقت لاستعادة الانسجام .

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من ناحية أخرى، يدرس الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى عدة خطط للتعامل مع سيناريو عودة الدورى العام خلال الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن إمكانية عودة المسابقة فى منتصف مايو المقبل، فى ظل التعامل المميز من الدولة مع وباء كورونا والسيطرة عليه حتى الآن، حيث يدرس بسيونى فكرة إمكانية معسكر إعداد للفريق، أو لعب مباريات ودية متدرجة المستوى البدنى لتجهيز لاعبيه .

وحرص محمد مختار مدير شئون اللاعبين بطلائع الجيش على اجراء اتصالات هاتفية بلاعبيه الاجانب المتواجدين فى القاهرة للإطمئنان عليهم وعلى أسرهم خلال تواجدهم فى الحجر المنزلى فى ظل توقف النشاط الكروى، مطالباً إياهم بتنفيذ البرامج التدريبية التى أرسلها لهم عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق عبر موقع التواصل الاجتماعى واتساب للحفاظ على لياقتهم البدنية حال عودة النشاط فى أى توقيت.

وحذر عبد الحميد بسيونى لاعبيه من زيادة الوزن خلال فترة التوقف الحالية، خوفا على لياقتهم البدنية مع عودة النشاط الكروى مرة أخرى مطالبا إياهم باتباع أنظمة غذائية متوازنة