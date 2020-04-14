شكرا لقرائتكم رونالدو يعود إلى ملعب ناديه السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر رئيس نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي أن النجم كريستيانو رونالدو الذي يخضع لتمارين في ملعب ناديه السابق في ظل العزل الذاتي الذي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد، "متحفز جدا" ويظهر رغبة كبيرة بالعودة إلى المنافسات.

وبعد انتقاله من إيطاليا حيث يدافع عن ألوان يوفنتوس بطل الدوري، إلى جزيرة ماديرا، يخضع أفضل لاعب في العالم خمس مرات والبالغ 35 عاما لتمارين على الملعب الذي شهد بداياته بعمر العشر سنوات قبل انتقاله إلى سبورتينغ المحلي، ثم خوض مسيرة رائعة مع مانشستر يونايتد، ريال مدريد ثم يوفنتوس.

وقال روي ألفيش رئيس النادي الذي يتصدر ترتيب الدرجة الثانية في البرتغال لصحيفة "توتوسبورت" الايطالية: رؤية كريستيانو يسجل في ملعبنا تعيد لي شبابي. عندما وصل كريستيانو إلى أكاديميتنا كان بعمر العاشرة قادما من فريقه الأول أندورينيا. مقابل ضمه، منحناهم كرات وملابس.

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تابع : بعدها بسنتين كنت الرئيس الذي وقع انتقاله إلى سبورتينغ في لشبونة. كان جيدا جدا كطفل، لكن كان من المستحيل تخيله أن يصبح أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

وكشف ألفيش أن رونالدو اتصل به طالبا فرصة التدرب على ملعب النادي خلال فترة العزل الصحي، مضيفا : كريس كان ولدنا، وهو أفضل قدوة لأكاديمية ناسيونال.

وأوضح أن رونالدو الذي سجل 21 هدفا في 22 مباراة ليوفنتوس قبل تعليق المنافسات بسبب تفشي "كوفيد-19"، يبدو مصمما ومتحفزا جدا للتدرب في هذه الفترة: لا أعتقد أنه يأتي إلى هنا كل يوم. أحيانا يأتي في الصباح، وأحيانا بعد الظهر يتوقف الأمر على برنامجه التدريبي.

وتوقع رئيس ناسيونال أن ينهي رونالدو مشواره مع يوفنتوس لأنه سعيد جدا مع فريق مدينة تورينو حيث يحاول قيادته لاحراز لقب دوري أبطال أوروبا المتوج به مع مانشستر يونايتد (مرة) وريال مدريد (4 مرات).