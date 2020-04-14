الزمالك يرد على حكم الفيفا في قضية النقاز.. ومحامي اللاعب: الغرامة أو الهبوط ينتظران الأبيض

كتب: ضياء السقا

رد نادي الزمالك على تصريحات أنيس بن ميم، محامي ووكيل أعمال اللاعب التونسي حمدي النقاز، بعدما أعلن فوز موكله في القضية أمام ناديه السابق لدى الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

من جانبه، أكد أمير مرتضي منصور، المشرف علي الكرة بنادي الزمالك، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، عدم وصول أي أحكام رسمية للنادي من الفيفا بشأن قضية النقاز.

وأضاف أمير، أن شريف اسلام مدير التسويق والمسئول عن الملف، يدرس مع أحمد عبد الفتاح محامي النادي، كافة الأمور الخاصة بتلك القضية استعدادا للرد القانوني المناسب.

أعن أنيس بن ميم، محامي ووكيل أعمال اللاعب التونسي حمدي النقاز، اليوم الثلاثاء، فوز موكله في القضية أمام ناديه السابق الزمالك لدى الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكتب بن ميم تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر قال فيها: "حمدي النقاز يكسب قضيته ضد نادي الزمالك. الحمد الله و ان ينصركم الله فلا غالب لكم".

وذكر الحساب الرسمي لموقع "في الجول" أن بن ميم قال إن الفيفا "حكم للنقاز ضد الزمالك، وغرامة مليون و250 ألف دولار على الأبيض".

وكان الزمالك قد رفع قضية ضد النقاز بعد فسخه لعقده مع النادي من طرف واحد في شهر نوفمبر الماضي.

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وقدم الزمالك شكوى ضد النقاز لدى فيفا، وفي الوقت ذاته أكد اللاعب في شكواه ضد القلعة البيضاء أن قرار فسخ التعاقد جاء بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وكان النقاز قد انضم في فبراير الماضي لنادي سودوفا بطل ليتوانيا.

وفي سياق متصل، قال أنيس بن ميم، إن نادي الزمالك أمامه 45 يوماً فقط لدفع غرامة اللاعب، والتي قدرت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمليون و250 ألف دولار.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن بن ميم قوله إن الزمالك أمامه 45 يومًا فقط لدفع الغرامة، مضيفاً أنه في حال عدم الدفع "سيجري منعه بشكل رسمي من شراء أي لاعبين لثلاث فترات، وكذلك هبوطه للدرجة الثانية.

وأضاف محامي النقاز أن غرفة فض المنازعات حكمت بصحة فسخ العقد بين اللاعب والنادي، وإلزام نادي الزمالك بدفع مبلغ مليون و250 ألف دولار للاعب.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن بن ميم، فوز موكله في القضية أمام ناديه السابق الزمالك لدى الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكتب بن ميم تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر قال فيها: "حمدي النقاز يكسب قضيته ضد نادي الزمالك. الحمد الله و ان ينصركم الله فلا غالب لكم".