شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: المصلحة الشخصية وراء طلب أندية إلغاء الدوري.. والأهلي حسم البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد عمرو جمال لاعب طلائع الجيش والمعار من صفوف الأهلي أن الفريق الأحمر قدم موسم مميزاً مع السويسري رينيه فايلر ، مشيراً إلي أن الفريق نجح في حسم بطولة الدوري هذا الموسم بنسبة 90%.

وقال عمرو جمال في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، أن هناك عدد من الأندية ترحب بإلغاء الدوري لمصالحها الشخصية فقط ، مؤكداً أن الإلغاء لن يكون عدلاً لأن هناك أندية أخرى ستتضرر مثل المقاولون العرب صاحب المركز الثانى فى جدول ترتيب المسابقة قبل التوقف.

وأضاف لاعب طلائع الجيش، أن المقاولون العرب يقدم موسم مميزاً ويسعي للحفاظ علي المركز الثاني ، موضحاً أيضاً أن استكمال البطولة لن يكون عدل عند البعض الفرق التي ستكون بحاجة لوقت لاستعادة الانسجام .

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لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى عدة خطط للتعامل مع سيناريو عودة الدورى العام خلال الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن إمكانية عودة المسابقة فى منتصف مايو المقبل، فى ظل التعامل المميز من الدولة مع وباء . من ناحية أخرى، يدرس الجهاز الفنىبقيادة عبد الحميد بسيونى عدة خطط للتعامل مع سيناريو عودة الدورى العام خلال الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن إمكانية عودة المسابقة فى منتصف مايو المقبل، فى ظل التعامل المميز من الدولة مع وباء كورونا والسيطرة عليه حتى الآن، حيث يدرس بسيونى فكرة إمكانية معسكر إعداد للفريق، أو لعب مباريات ودية متدرجة المستوى البدنى لتجهيز لاعبيه