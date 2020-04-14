الكاراتيه التقليدي ينظم البطولة الأفروآسيوية عبر الإنترنت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الأفريقى للكاراتيه التقليدى، تنظيم البطولة الافروآسيوية للكاتا الفردي عبر الإنترنت خلال الفترة من 8 حتى 11 مايو المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا . وتعتبر المشاركة في البطولة مجاناً ، وشهدت تسجيل لاعبين من 8 دول هى الجزائر والسودان وتونس والكويت واوزباكستان وإندونيسيا وباكستان والهند وفلسطين. ويسمح بمشاركة اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و21 عاما، مع منحهم شهادات رسمية معتمدة من الاتحاد الإفريقي والآسيوي للفائزين من المركز الأول وحتى المركز الثامن. Advertisements وتلعب البطولة الافروأسيوية للكاراتيه التقليدي بأن يقوم اللاعب بتصوير الكاتا باستخدام كاميرا ديجيتال واختيار مكان لا يعيق اللاعب وأمن ومناسب لتأدية الكاتا بشكل صحيح مع إلزامه بارتداء بدلة الكاراتيه التقليدي طبقا لقانون الاتحاد الدولي للعبة. وكان الاتحاد المصري للكاراتية التقليدي قد حرص على احياء الذكرى الثانية لوفاة "سنسي ابراهيم المرحومي" مؤسس الاتحاد المصرى والعربى والإفريقي للكاراتيه التقليدى والخبير العالمى وصاحب الفضل على كل منتسبي اللعبة والذي ترك بصمة وعلم وخبرات كبيرة في الكاراتية التقليدي المصري. وانتهت الدورة باختبار تصنيف واعتماد الحكام الجدد تحت اشراف عبد الله الشوني رئيس لجنه الحكام وعضوية سنسي شريف وسيد الديب وإسلام عثمان. وكان اللواء جمال الطحلاوي المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكاراتية التقليدي يتابع أعمال الدورة وتذليل جميع العقبات، برفقة علي صبحي المدير المالي للاتحاد.

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