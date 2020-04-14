شكرا لقرائتكم خبر عن محامى النقاز يزعم: فيفا يغرم الزمالك مليون و250 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزعم التونسي أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق ومنتخب تونس ان المحكمة الدولية حكمت لصالح موكله باحقيته في فسخ تعاقده مع الزمالك وغرامة علي الأبيض مليون و250 الف دولار.

وزعم بن ميم خلال تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " صدور حكم يتضمن أربعة بنود وهي :

١/ بصحة فسخ العقد بين اللاعب و النادي

٢/إلزام نادي الزمالك بدفع مبلغ مليون و 250 الف دولار للاعب

٣/ منعه من الانتداب ل3 فترات تسجيلن

ونشر التونسي أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق ومنتخب تونس تغريدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التدوينات " تويتر " يؤكد خلالها أن موكله كسب قضيته لدى الفيفا بخصوص فسخ عقده مع القلعة البيضاء، لعدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال بن ميم في تغريدته: "حمدي النقاز يكسب قضيته ضد نادي الزمالك، الحمد لله ان ينصركم الله فلا غالب لكم".

ورفع حمدي النقاز شكوى على الزمالك للمطالبة بفسخ عقده مع النادي بسبب التأخر عن صرف مستحقاته المالية لمدة أكثر من 3 أشهر.

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كان النقاز قد أعلن فسخ عقده مع الزمالك عقب مباراة الفريق الأبيض ضد مازيمبي في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي خسرها الزمالك بثلاثية نظيفة.

ورفض اللاعب حلول ناديه للإبقاء عليه، مفضلا فسخ العقد من طرف واحد بسبب تجاهل شكواه بشأن صرف مستحقاته المتأخرة أكثر من مرة ، لينضم النقاز إلى نادي سودوفا الليتوني لمدة 6 أشهر على أن يحدد النادي الجديد الذي سينضم إليه في الصيف المقبل.

وارتبط اسم حمدي النقاز بالعودة مرة اخري للدوري عن طريق الأهلي الا ان تقارير صحفية تونسية نفت ما تردد عن تلقى اللاعب عرضاً للانتقال لصفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات المقبلة، لتعويض رحيل أحمد فتحي، وقال موقع "الحصاد" التونسى إن حمدى النقاز لم يتلق عروضاً طوال الفترة الماضية من أندية مصرية لاسيما الأهلى للانتقال إلى إحداها خلال فترة الانتقالات الصيفية، مشيرة إلى أن اللاعب يعد أحد أهداف ناديى الترجى والنجم الساحلى.

وذكرت الصحيفة أن حمدى النقاز لم يحسم حتى الآن وجهته المقبلة، سواء بالعودة إلى تونس واللعب فى صفوف أحد ناديى النجم الساحلى والترجى أو الانتقال إلى الخليج بعدما تلقى عروضاً من أندية سعودية.

وأضافت الصحيفة أن حمدى النقاز أبدى ترحيبه باللعب فى النادى الأهلي، لكنه لم يتلق عرضاً من نادى القرن الأفريقى حتى الآن.