شكرا لقرائتكم خبر عن الاولمبية تخاطب الاتحادات لإرسال خطة بديلة استعداداً لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، خطاباً إلي جميع الاتحادات الاولنب تطالب فيه بوضع كل اتحاد خطة بديلة عن الخطة القديمة للاستعداد لاولمبياد طوكيو بعد تأجيلها الي العام المقبل ..وجاء خطاب اللجنة الاولمبية الي الاتحادات بناءاً علي الخطاب المرسل من وزارة الشباب والرياضة ، لمعرفة الخطة البديلة للاولمبياد طوكيو 2021.
كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" بسبب تفشى فيروس كورونا لموعد لا يتجاوز صيف 2021، لتصبح المرة الرابعة فى التاريخ التى تتأجل فيها دورة الألعاب الشهيرة التى بدأت منذ أكثر من 100 عام .
والتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مع كل من المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والمهندس ياسر إدريس عضو اللجنة، ومحمد الدمرداش عضو لجنة الأندية باللجنة.
تناول اللقاء الحديث حول خطة إعداد اللاعبين والمنتخبات المتأهلة لأولمبياد طوكيو، وذلك بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد ، في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الاوليمبية بعد تأجيلها لمدة عام.
كانت هذه تفاصيل خبر الاولمبية تخاطب الاتحادات لإرسال خطة بديلة استعداداً لأولمبياد طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.