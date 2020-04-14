شكرا لقرائتكم خبر عن الاولمبية تخاطب الاتحادات لإرسال خطة بديلة استعداداً لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، خطاباً إلي جميع الاتحادات الاولنب تطالب فيه بوضع كل اتحاد خطة بديلة عن الخطة القديمة للاستعداد لاولمبياد طوكيو بعد تأجيلها الي العام المقبل ..وجاء خطاب اللجنة الاولمبية الي الاتحادات بناءاً علي الخطاب المرسل من وزارة الشباب والرياضة ، لمعرفة الخطة البديلة للاولمبياد طوكيو 2021.

كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" بسبب تفشى فيروس كورونا لموعد لا يتجاوز صيف 2021، لتصبح المرة الرابعة فى التاريخ التى تتأجل فيها دورة الألعاب الشهيرة التى بدأت منذ أكثر من 100 عام .