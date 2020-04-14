شكرا لقرائتكم خبر عن الانتماء VS الملايين.. لاعبون أشتروا حب الجماهير وباعوا الفلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع صوت الاحتراف فى عالم كرة القدم وفى مصر تحديدًا، وانخفض صوت الإنتماء ولون التي شيرت الذى ارتداه كل لاعب على مدار تاريخه، وأصبح سوق الانتقالات مفتوح أمام الجميع ويتوقف على "هتدفع كام" وحينها تزول الانتماءات وتتحدث الملايين فقط.

كان أبرز مثال على تلك الظاهرة هى انتقال البرتغالي رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالى، وتوقيع عبد الله السعيد لاعب الأهلى للزمالك بعدما حصل على 40 مليون جنيه، ثم الانتقال لصفوف بيراميدز، وأخرهم أحمد فتحى الذى رفض التجديد للأهلي وفضل الانتقال لبيراميدز وخوض تجربة جديدة، ونرصد بعض النجم الذين رفضوا إغراءات الملايين وفضلوا حب الجماهير، فى الأسطر التالية..

عماد متعب

اظهر عماد متعب مهاجم الأهلى مدى حبه وعشقه للقلعة الحمراء، فرغم عدم اعتماد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى حينها عليه وجلوسه على مقاعد البدلاء، ورغم رفض أيضًا الجهاز الفنى عودته لصفوف الفريق بعد انتهاء اعارته بنادى التعاون السعودى، رفض "القناص" العرض المغرى الذى قدم له من نادى الزمالك، وقال بالنص: "احترم الزمالك وجمهوره، لكننى لا استطيع ارتداء قميص نادى اخر داخل مصر بخلاف الأهلى، ولذلك قررت الاعتزال عند هذا الحد من العطاء".

وليد سليمان

جددت إدارة النادى الأهلى عقد وليد سليمان لاعب الفريق والذى أبدى رغبته فى التواجد داخل النادى الأهلى دون النظر لأى مقابل مادى، وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء أن جلسة توقيع اللاعب على تجديد تعاقده لم تستغرق 3 دقائق، وكان وليد سليمان قد انضم إلى الأهلى من إنبى فى عام 2011، واستطاع التتويج بالعديد من الألقاب مع الفريق أبرزها خمسة ألقاب فى دورى أبطال افريقيا.

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شيكابالا

محمود عبد الرزاق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك تعرض للكثير من الأزمات داخل البيت الأبيض، ورحل كثيرا عن الزمالك بسبب تلك الأزمات مع مجلس الإدارة أو الجهاز الفنى، وكان أخرها رحيله إلى الدورى اليونانى على سبيل الإعارة لعدم رغبة الإدارة فى عودته لصفوف الفريق، ورغم ذلك لم يقبل الفهد الأسمر ارتداء قميص الأهلى رغم العروض العديدة التى عرضت عليه بمبالغ مالية خيالية، وظل متمسكًا بانتمائه للزمالك وحافظ على شعبيته وحب الجماهير له واعتباره رمزًا من رموز النادى.

حسنى عبد ربه

حسنى عبد ربه الملقب بـ"القيصر" صانع ألعاب الإسماعيلى، يعد مثالا فى الانتماء وعشق قلعة الدراويش، حيث تلقى القيصر عرضًا مغريًا من الأهلى فى أحد المواسم التى كان يعانى فيها الإسماعيلى، ورغم قلة الألقاب والبطولات التى يحصدها الدراويش والتى يسعى كل لاعب لحصدها لتضاف إلى سجله، إلا أن حسنى عبد ربه رفض ارتداء قميص الشياطين الحمر، وفضل الاستمرار مع الدراويش حتى أعلن اعتزاله، بعد أن أكد إنه تعرض لحرب شرسة داخل النادى دفعته لهذا القرار.