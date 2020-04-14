شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي يطمئن علي لاعبي الزمالك والثلاثي الـعربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة في الزمالك علي التواصل يوميا مع جميع لاعبي الفريق وأفراد الجهاز الفني للاطمئنان عليهم وحل أي مشكلة سواء تتعلق بالنادي أوشخصية.

ويجري امير مرتضي اتصالات يومية مع الثلاثي المحترف المتواجد خارج مصر ساسي وبن شرقي واوناجم، ويرتبط امير بعلاقة صداقة مع جميع لاعبي الفريق الامر الذي سمح بتوفير مناخ النجاح للزمالك خلال الفترة الحالية والتتويج ببطولتي السوبر الافريقي والمحلي قبل تجميد النشاط في العالم بسبب فيروس كورونا.

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من ناحية أخرى، أكد أمير مرتضي منصور عدم وصول أي أحكام رسمية للنادي من الفيفا بشأن قضية حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق الذي هرب من النادي ، وقال أمير مرتضي في تصريح خاص لـ " الخليج 365 " تعليقا علي انباء صدور قرار من الفيفا : لم يصلنا احكام رسمية حتي الان

ويدرس شريف إسلام مدير التسويق والمسئول عن الملف بشكل مستمر مع أحمد عبد الفتاح محامي النادي، كافة الأمور الخاصة بتلك القضية استعدادا للرد القانوني المناسب.