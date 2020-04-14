اخبار الرياضه

سموحة ينتظر عرضاً رسمياً من الأهلي لضم حسام حسن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ينتظر عرضاً رسمياً من الأهلي لضم حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولي نادي سموحة، عرض رسمي من النادي الاهلي ، من أجل ضم حسام حسن مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة  سواء عن طريق شراء اللاعب بشكل رسمي من النادي السكندري أو الدخول في صفقة تبادلية.

 

وكان فرج عامر رئيس  نادي سموحة، قد أكد ان النادي الأهلي لم يتحدث نهائياً مع مجلس إدارة سموحة ، بشأن ضم حسام حسن ، مشيراً إلي أن محمود الخطيب رئيس القعلة الحمراء تربطه علاقة جيدة مع فرج عامر رئيس النادي السكندري ، وأضاف  أن هناك عدد من الأندية طلبت ضم حسام حسن، مؤكداً أن مجلس إدارة سموحة لم يحسم موقفه من رحيل لاعب لأي نادي حتي الان.

 

ويمتلك الأهلي خمسة لاعبين مُعارين لسموحة هم ، ناصر ماهر وصلاح محسن وفوزي الحناوي وكريم يحيى ومحمد عبد المنعم وطرح البعض في القلعة الحمراء إمكانية الإستفادة من بعضاً من هؤلاء المُعارين لضم حسام حسن.

.

Advertisements

وقال فرج عامر قال في تصريحات : "الجميع يعلم أن مؤشرات عودة الدوري صعبة، لكنني متفائل باستئناف النشاط الرياضي مرة أخرى حتى لو في شهر يونيو"، مضيفاً أن هناك خسائر كبيرة على جميع الأندية وليس ناديه فقط ولكن الأولوية حالياً لصحة وسلامة المجتمع والالتزام بقرار الدولة.

 

وأضاف رئيس نادي سموحة أنه بعد انتهاء أزمة ستكون هناك إمكانية كبيرة لعودة الدوري، وعلى الجميع الموافقة على الحلول المطروحة من اتحاد الكرة لاستئناف النشاط.

 

وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سموحة ينتظر عرضاً رسمياً من الأهلي لضم حسام حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا