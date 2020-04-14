ماجد سامى: توقفت عن تشجيع النادي الأهلي عقب رحيل حسام وإبراهيم حسن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ماجد سامي مالك أندية وادي دجلة، أنه توقف عن تشجيع الأهلي منذ رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن، عن القلعة الحمراء، في عام 2000.

وجاء ماجد سامي عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلا "أعترف أنني توقفت عن تشجيع النادي الأهلي يوم أن تركوا حسام وإبراهيم حسن ودفعوهم للانضمام للزمالك فلم أرى في حياتي مثلهما في الإخلاص للنادي الأهلي".

أكد حسام حسن نجم الكرة المصرية الأسبق أنه أهلاوى وأن الأهلى يعتبر الأساس بالنسبة له نظرا لقضاء أكثر من 20 عاما داخل جدرانه . واضاف حسام حسن خلال تصريحات لملعب أون تايم، أنه يحترم جماهير الزمالك كثيرا ويعتز بالأربعة مواسم التى قضاها داخل البيت الأبيض لأنه لن ينسى موقف الجماهير البيضاء خلال تلك الفترة معه ومع توأمه إبراهيم وهو ما جعله يعيد البطولات للفريق وقتها . وشدد نجم الكرة المصرية الأسبق أنه لا ينسى الفترة التى شارك فيها مع المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى والترسانة، وأنه يثمن كثيرا تلك الفترات أيضا ويتمنى أن يكون محبوبا عند جماهير الكرة المصرية جميعا فى الوقت الحالى . Advertisements وكشف حسام حسن أن الألمانى راينر تسوبيل المدير الفنى للأهلى فى آواخر التسعينيات كان السبب الرئيسى وراء رحيلى عن القلعة الحمراء بسبب عدم حبه له على حد وصف – العميد – مؤكدا أنه أبلغ الإدارة الحمراء بالموافقة على رحيلى رغم أننى عرضت التجديد ولو لموسم واحد وهو ما اكتشفته فيما بعد. وألمح مدرب الزمالك الأسبق أنه كان يتمنى التقدير المناسب من مسئولى الأهلى وقتها للبقاء بعد رحبة عطاء طويلة، وأنه لو كان صالح سليم بكامل صحته وقتها لما رحل هو وتوأمه بهذه الطريقة . وفجر حسام حسن مفاجأة بأنه تلقى مكالمة هاتفية من محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلى الأسبق بعد الموسم الأول الذى قضاه مع الزمالك وعرض عليه العودة للفريق الأحمر من جديد ليوافق اللاعب على العرض مباشرة . وأضاف العميد أن محمد عبد الوهاب قام بعرض الأمر على مجلس إدارة الأهلى وقتها إلا أنهم رفضوا العرض، ليعود بعدها محمد عبد الوهاب ويؤكد أنه شاهد على الواقعة عبر التاريخ . وكشف حسام حسن أنه شعر بالإحراج الشديد عندما احرز هدفين فى الأهلى فى أول لقاء جمع بين الزمالك والأهلى وهو ما أدى لهجوم جماهير الأحمر.

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