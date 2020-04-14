شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستعين بجهاز قياس درجة الحرارة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترى مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني جهاز خاص بقياس درجة الحرارة ، من أجل قياس الحرارة يومياً لموظفي الاتحاد و الزائرين ويتواجد موظف من الجبلاية على مدخل الإتحاد مختص بقيادس درجات الحرارة للموظفين والزائرين بصفة دورية.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية مطلع الموسم الجارى باللائحة الخاصة بقيد اللاعبين، وتنص على أن اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى، لمدة موسم واحد فقط، وعلى الأندية أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القرار.

ويضم الأهلى والزمالك أكثر من لاعب من شمال أفريقيا، وعلى رأسهم على معلول ووليد أزارو المعار حاليا للاتفاق السعودى، وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم فى الزمالك.

وينتهى قرار تعيين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 31 يوليو المقبل، إلا أن عدم اعتماد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة حتى الآن، وعدم تحديد موعد نهائى لها بسبب انتشار فيروس كورونا يقرب قرار التمديد لمدة 3 أشهر.

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وتحفظ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على عقد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة لائحة النظام الأساسى فى شهر يونيو المقبل، بنظام الفيديو كونفرنس ضمن اللإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكشف مسئولو الجبلاية أنه من الصعب تطبيق الفيديو كونفرانس فى اجتماعات الجمعية العمومية فى ظل العدد الكبير للأندية التى ستشارك ويصل عددها إلى 95 ناديا، كما ان الامر سيحتاج إلى مناقشات طويلة بشان البنود المقترحة من اتحاد الكرة والأندية على اللائجة قبل اعتمادها بشكل نهائى.

وقررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، بالاتفاق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تطبيق بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة للجبلاية التى يجرى حاليا إعدادها على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية فى شهر يونيو المقبل.

ودارت مناقشات بين أعضاء اللجنة الخماسية للجبلاية وسارة ساليمون مندوبة الفيفا، حول بند الـ8 سنوات وكيفية تطبيقه، ليتم الاتفاق بشكل نهائى على تواجد بند الـ8 سنوات وتطبيقه بأثر رجعى بحيث يطبق على أعضاء مجلس الجبلاية السابق.