شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحتفى بذكرى هاتريك الخطيب في شباك دراجونز البنيني من 35 سنة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بهاتريك للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، في شباك دراجونز البنيني فى عام 1985 ببطولة كأس الكونفدرالية.

ونشر الكاف، "فيديو"عبر حسابه باللغة العربية بموقع تويتر، قائلاً:"اليوم في "ثلاثيات الثلاثاء"... هاتريك سجّل قبل 35 عامًا تقريبًا".

وأضاف:"نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمود الخطيب، بثلاثية رائعة يقود فريقه للفوز على دراجونز البنيني عام 1985 في بطولة كأس الكونفدرالية".

من جانب آخر، يدرس مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب تخفيض عقود لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية التى يتوقف فيها النشاط الرياضي على خلفية وباء "كورونا" الذى يجتاح العالم كله ، وعلم ”الخليج 365” أن مجلس الأهلي سيناقش في اجتماعه المقبل والذى سيُعقد خلال ساعات عدة طُرق وسبل للخروج من الأزمة المالية التى يعيش فيها النادي حالياً شأنه شأن جميع الأندية العالمية وربما المؤسسات في العالم جراء تجميد النشاط وتراجع مصادر الدخل.

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الكاف عبر تويتر

وقال مصدر في الاهلي أن النية تتجه للإقدام على هذه الخطوة في ظل الخسائر التى يتعرض لها النادي بسبب تجميد النشاط موضحاً أن العديد من الأندية العالمية أقدمت على مثل هذه الخطوة في ظل المبالغ الكبيرة التى يحصل عليها اللاعبون ، وشدد المصدر على أن هناك إقتراحاً سيدرسه المجلس في إجتماعه المقبل بتخفيض عقود اللاعبين في جميع الالعاب بالنادي .

وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة طلب من أعضاء المجلس وضع تصور لمواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا»، وما ترتب عليها من توقف النشاط،وأوضح المصدر أن هناك أكثر من تصور ومقترح لتخفيض العقود منها تقليل الرواتب الشهرية للاعبين خلال الفترة التى يتوقف فيها النشاط بجانب تخفيض العقود بنسبة تتراوح من 30 إلى 50 % وغيرها من المقترحات التى سيتم دراستها في إجتماع المجلس المُرتقب.