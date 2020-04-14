شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة يشهد بنزاهة إبراهيم نور الدين فى تحقيقات الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع اليوم الحكم الدولي جهاد جريشة للتحقيق الذي أجراه الاتحاد المصري لكرة القدم بمعرفة الشئون القانونية للاتحاد في الشكاوى المقدمة لديه من الحكم وزميله الدولي ابراهيم نور الدين ، وأقر جريشة خلال الجلسة عدم القصد في الإساءة لزميله ولا التشكيك في ذمته المالية ، شاهدا له بالنزاهة.

وكان نور الدين قد خضع للتحقيق يوم الأربعاء الماضي في الشكاوى المتبادلة بين الحكمين عن بعض المواقف الأخيرة، حيث أبدى احترامه و تقديره لزميله، فيما أقر الحكمان الدوليان تقديرهما و احترامهما للاتحاد المصري لكرة القدم ممثلا في اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئونه، وهو ما عبرا عنه عمليا بالخضوع للتحقيقات في مواعيدها المحددة والتزامهما بأي قرارات ستصدر عن الاتحاد في هذا الشأن.

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