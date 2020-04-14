شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان يتغزل في زوجته : عندما رأيتك..لم أكن أعلم أن الحب له وجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول محمد زيدان نجم منتخب مصر ونادى بروسيا دورتموند السابق، لشاعر متغزلا فى زوجته، حيث نشر زيدان صورته مع زوجته عبر صفحته الخاصة على انستجرام، معلقًا عليها: "عندما رأيتك لأول مرة ، لم أكن أعلم أن الحب له وجه".

وكان محمد زيدان تحدث عن النجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى، قائلاً: "عقليته أفضل منى بكثير فى عالم الاحتراف، مضيفًا أن الالمانى يورجن كلوب المدير الفنى الحالى لفريق ليفربول الحالى و السابق لبروسيا دورتموند قادر على تحفيز اللاعبين بشكل كبير و التطوير من الاداء خلال التدريبات و المباريات

وأشار محمد زيدان أنه يتمنى بناء أجيال صاعدة قادرة على الاحتراف من الصغير و لعب مباريات كبيرة ضدد أقوى فريق فى العالم و بناء عقلية أحترافية كبيرة لديهم.

وكان عصام الحضرى أكد أن أقرب أصدقائه عماد متعب، ومحمد زيدان، وعمرو زكى، وأحمد المحمدى، وبالرد عن عدم وجود أصدقاء مقربين له فى مركز حراسة المرمى، قال السد العالى : "علاقتى بيهم جميعًا جيدة، لكن لا يوجد صداقة بين اتنين فى مجال واحد"، مشيرًا إلى إنه يعد زيدان وعمرو زكى من أصدقاء السوء بالنسبة له.