تقرير.. هل يصبح احتفال نجم باريس سان جيرمان"علامة مسجلة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

لم يفرض نفسه فقط بتألقه الملفت داخل الملعب، وأرقامه الاستثنائية التي جعلته صاحب القيمة السوقية الأعلى بفارق شاسع أمام أقرب ملاحقيه بين نجوم كرة القدم، بل أصبح مؤثرًا أيضًا بطريقة احتفاله، التي قلدها العديد من النجوم الشباب مؤخرًا.

وتُوج مبابي بجائزة أفضل لاعب شاب في نهائيات كأس العالم 2018، التي ساهم في فوز منتخب بلاده بها، كما فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في العام ذاته من مجلة فرانس فوتبول، وبات أول لاعب في التاريخ يجمع جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في موسم واحد بدوري الدرجة الأولى الفرنسي.

ويعد مبابي هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، إلا أن طلبات ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي المادية مثلت عائقًا أمام رحيله في فترتي الانتقالات السابقتين، ويعد ناديا ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي أبرز المهتمين بالحصول على خدماته.

وتجاوزت قيمة مبابي السوقية 265 مليون يورو، تبعًا للمركز الدولي للدراسات الرياضية"CIES" ليتصدر قائمة أغلى لاعبي العالم بفارق اقترب من 32 مليون يورو أمام الإنجليزي رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي وأقرب ملاحقيه، بينما ابتعد بفارق اقترب من 90 مليون يورو أمام المصري محمد صلاح صاحب المركز الثالث، رغم أن الجناح الفرنسي لم يتجاوز 21 عامًا.

اشتهر مبابي بطريقة مميزة في الاحتفال بأهدافه الغزيرة، حيث يركض بقوة نحو أحد أركان الملعب، قبل أن يقف بجوار إحدى الرايات الموجودة في أركان الملعب، ويضم يديه على صدره.

احتفال مبابي أصبح ملهمًا للعديد من النجوم الشباب مؤخرًا، وأبرزهم ترينت أليكساندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول الإنجليزي، الذي احتفل بالطريقة ذاتها عقب تسجيله هدفين في مرمى فريق ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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وصرح أليكساندر أرنولد في شهر مارس الماضي بأنه خطط للاحتفال بتلك الطريقة قبل ما يقرب من 4 أشهر من تلك المباراة التي أجربت في شهر ديسمبر.

وقال النجم الإنجليزي الشاب: "لا أسجل الكثير من الأهداف، لكنني قلت لزملائي أنني سأحتفل بتلك الطريقة إذا سجلت هدفين في مباراة واحدة."

وكان مبابي صرح بدوره في شهر يناير الماضي بأنه فخور باحتفال أليكساندر أرنولد بطريقته المعتادة عقب تسجيل الأهداف، ووصف الظهير الإنجليزي باللاعب المذهل، وسط تقارير عديدة أكدت أن الجناح الفرنسي يعد أبرز أهداف الألماني يورجن كلوب ابمدير الفني لفريق ليفربول.

بدوره صرح البرازيلي الصاعد جابرييل مارتينيللي لاعب فريق آرسنال الإنجليزي أن احتفاله بالطريقة ذاتها عقب تسجيله هدفًا مميزًا في مرمى تشيلسي كان مخططًا له أيضًا.

والتقطت عدسات المباراة أحد الأشخاص في مدرجات الملعب بالقرب من مارتينيللي يضع يديه بالطريقة ذاتها، مما جعل البعض يظن أنه اللاعب البرازيلي شاهده وكرر طريقته، لكنه أكد في حوار عبر وسائل التواصل الاجتماعي لناديه أنه خطط لذلك منذ ليلة المباراة.

وقال مارتينيللي إنه استشار والدته حول الاحتفال بتلك الطريقة في حالة تسجيله هدفًا، وقالت له "افعلها" ليكرر طريقة مبابي عقب تسجيل الهدف الذي يعد أحد أبرز أهداف الموسم الحالي.