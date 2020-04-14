بعد شكاوى متبادلة.. جريشة ونور الدين يتوصلان لصلح في اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

توصل الحكم الدولي جهاد جريشة، مساء اليوم الثلاثاء، لصلح مع زميله الدولي ابراهيم نور الدين، بعد خضوع كل منهما للتحقيق في الاتحاد المصري لكرة القدم.

خضع الحكم الدولي جهاد جريشة، مساء اليوم الثلاثاء، للتحقيق الذي أجراه الاتحاد المصري لكرة القدم بمعرفة الشئون القانونية للاتحاد في الشكاوى المقدمة لديه من الحكم وزميله الدولي ابراهيم نور الدين.

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وخلال التحقيق الذي خضع له جريشة، أقر الحكم الدولي خلال الجلسة عدم القصد في الإساءة لزميله و لا التشكيك في ذمته المالية ، شاهدا له بالنزاهة.

وفي سياق متصل، كان قد أجري مع نور الدين يوم الأربعاء الماضي في الشكاوى المتبادلة بين الحكمين عن بعض المواقف الأخيرة.

ومن جانبه أبدى نور الدين احترامه و تقديره لزميله جهاد جريشة، فيما أقر الحكمان الدوليان تقديرهما و احترامهما للاتحاد المصري لكرة القدم ممثلا في اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئونه.