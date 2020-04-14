اتحاد الكرة يكشف لمصراوي.. هل أخطره فيفا بعقوبات الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لم يخطرهم بأي قرار متعلق بصدور حكم لصالح التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، ضد القلعة البيضاء.

وقال العطار في تصريحاته لـ"يلا كورة" اليوم الثلاثاء: "حتى الآن، اتحاد الكرة لم يحصل على أي إخطار من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يتعلق بحمدي النقاز ومن قبله محمود عبدالرازق شيكابالا".

وكانت تقارير صحفية برتغالية كشفت قبل 10 أيام حصول سبورتينج لشبونة على قرار من فيفا بأحقية النادي في تقاضي نصف مليون يورو من الزمالك ضمن صفقة عودة شيكابالا للفريق في 2015.

Advertisements

وأعلن أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر حكمًا بشكل رسمي ضد نادي الزمالك ولصالح اللاعب التونسي.

وأشار إلى أن فيفا حكم بتغريم الزمالك بمبلغ مالي قدره مليون و250 ألف دولار، مع معاقبته بإيقاف القيد والمنع من إبرام صفقات حتى الانتهاء من دفع مستحقات النقاز المتأخرة.

وكان النقاز فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد قبل عدة أشهر ماضية قبل أن يرحل إلى نادي سودوفا ماريامبوله الليتواني ببطاقة دولية مؤقتة.

يذكر أن الزمالك قدم شكوى ضد النقاز بسبب فسخ للتعاقد لدى فيفا، في الوقت الذي أكد فيه اللاعب بشكواه ضد القلعة البيضاء أن الفسخ جاء بسبب عدم حصوله على مستحقات مالية متأخرة.