في بيان رسمي.. الجونة يعلن خفض رواتب الأجهزة الطبية والفنية والإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أصدر نادي الجونة بيانا رسميا اليوم، الثلاثاء، وجه فيه الشكر للجهاز الفني والطبي والإداري وكذلك مدير النادي والمدير المالي بعد الاتفاق على تخفيض الرواتب خلال فترة توقف نشاط كرة القدم.

وقال نص البيان: "يثمن نادي الجونة الاستجابة الفورية من أعضاء الجهاز الإداري والفني والطبي للفريق الأول، ومدير النادي والمدير المالي، لتخفيض الرواتب الشهرية".

وأضاف البيان: "ويتوجه نادي بالشكر لهم جميعًا، بعد الاتفاق على تخفيض الرواتب بنسب متفاوتة طوال فترة توقف نشاط كرة القدم ولحين استئناف المسابقات المحلية".

وأتم الجونة بيانه: "وهو ما يأمله مسؤولو نادي الجونة في القريب العاجل عند استقرار الأوضاع والتأكد من سلامة الجميع".