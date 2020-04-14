رسمياً ..مد فترة إيقاف الدوري الإيطالي حتى 3 مايو

أصدر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء بياناً رسمياً أعلن فيه مد تعليق نشاط كرة القدم في البلاد حتى 3 مايو المقبل بسبب تداعيات الوضع الراهن.

وأكد الاتحاد في بيانه، أن القرار الصادر جاء بعد مشاورات بين رئيس الاتحاد ونائبه، وأنه يتماشى مع قرار مجلس الوزراء بأخذ أي قرار من شأنه التخفيف من حدة أزمة وباء

ويؤدي لاعبو الراهن.وأكد الاتحاد في بيانه، أن القرار الصادر جاء بعد مشاورات بين رئيس الاتحاد ونائبه، وأنه يتماشى مع قرار مجلس الوزراء بأخذ أي قرار من شأنه التخفيف من حدة أزمة وباء كورونا ويؤدي لاعبو الدوري الإيطالي تدريباتهم التأهيلية من المنزل، خلال فترة الحجر الصحي مع تواجد اللاعبين المحترفين كل منهم في بلاده.

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