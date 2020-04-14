صور .. اتحاد الكرة يتجاهل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا

تجاهل مسؤولو اتحاد الكرة، الإجراءات الوقائية المتبعة ضد فيروس كورونا المستجد، خلال الاجتماع الخاص بجلسة الصلح بين الحكمين إبراهيم نور الدين وجهاد جريشة، بمقر الجبلاية اليوم الثلاثاء.

وأظهرت الصور، تجمع الحضور في غرفة صغيرة عقب جلسة الصلح، دون أخذ أية احتياطات بإرتداء أقنعة واقية أو الالتزام بمسافات معينة

بين بعضهم البعض.وأجريت اليوم جلسة التحقيق في اتحاد الكرة مع الحكم الدولي جهاد جريشة، بشأن شكوى زميله إبراهيم نور الدين ضده.وكانت الجلسة تأجلت ٤٨ ساعة حيث كان مقررا عقدها أول أمس الأحد قبل أن تقرر اللجنة القانونية في اتحاد الكرة تأجيلها لمدة يومين.والجدير بالذكر أن نور الدين قدم شكوى ضد جريشة واتهمه بتسريب محادثاته مع الحكام على جروب الواتس اب بشأن بحق إعادة جمال الغندور لرئاسة لجنة الحكام.

وتدخل وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لإنهاء الخلاف بين الحكمين الدوليين.

وحضر نور الدين لاتحاد الكرة اليوم في وجود جهاد جريشة وعقد العطار جلسة معهما لإنهاء الخلاف وتقريب وجهات النظر.





