المقاولون العرب يؤيد قرار اللجنة الخماسية بتقليص عدد الأجانب بالدروي

أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، تأييده لقرار اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنانيني، بتقليص عدد الأجانب في الدوري الممتاز، وهو

ما يصب في صالح اللاعب المصري.

وأضاف محمد عادل في تصريحات إذاعية:" أتفق مع اتجاه اللجنة الخماسية، لتطبيق قرار تقليص اللاعبين الأجانب

في الموسم الجديد، وهو أفضل قرار، لأنه يؤثر بالسلب على المنتخب الوطني، بعد تعدد الأجانب بالدوري".

وتابع محمد عادل:" المنتخب الوطني لديه عدة أزمات في المراكز، أبرزها مركز المهاجم الصريح في ظل اعتماد الأندية على المهاجم الأجنبي".