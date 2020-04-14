اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن الزمالك بسبب حمدي النقاز

فجر مسؤولو اتحاد الكرة، مفاجأة بشأن عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضد الزمالك، لصالح اللاعب التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن السابق للفريق الأبيض.
وأكد مسؤولو الجبلاية أن الفيفا لم يرسل أي خطابات أو رسائل بريد إلكتروني للاتحاد بشأن عقوبات ضد الزمالك لصالح النقاز.
كان محامي حمدي النقاز أكد في
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