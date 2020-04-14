شاهد..دليل تعامل اللاعبين والمدربين مع تقنية الفيديو

قام وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بشرح للاعبين والأجهزة الفنية والإعلاميين تفاصيل التعامل مع الحكم في ظل تطبيق تقنية الفار.

ويحدد حالات اللجوء إليه بأربع حالات هي: والأجهزة الفنية والإعلاميين تفاصيل التعامل مع الحكم في ظل تطبيق تقنية الفار.ويحدد حالات اللجوء إليه بأربع حالات هي: إحراز الأهداف - ضربات الجزاء - الطرد - تحديد الهوية..



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