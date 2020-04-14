الصحة الجزائرية تتلقى 500 جهاز إنعاش دعم من أحد الرياضيين

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الثلاثاء، عن تلقي دعم من أحد الرياضيين هناك والذي رفض ذكر اسمه وربطه بهذا التبرع الخيري.

وقال عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائري أن الدعم الذي تلقته الوزارة تمثل في 500 جهاز إنعاش للحالات الطارئة، و أعداد من الأقنعة

الواقية اللازمة.كانت الجزائر قد أعلنت اليوم الثلاثاء عن ارتفاعات في نسب الإصابات، مع تسجيل 44 حالة وفاة بكورونا المستجد.ويشهد النشاط الرياضي في الجزائر تعليقاً تاماً بسبب الوضع الحالي.