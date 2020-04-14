الاتحاد الإيطالي يمدد فترة التوقف الكروي حتى 3 مايو



مدد الاتحاد الإيطالي اليوم الثلاثاء فترة توقف النشاط الكروي في البلاد حتى 3 أيار/ مايو القادم.



ونشر الموقع الرسمي للاتحاد خبراً جاء فيه أن غابريلي غرافينكا رئيس الاتحاد وبعد الاستماع لنائبيه كوسيمو سيبيليا وباولو دال بينتو، قرر استمرار تعليق جميع المسابقات الكروية التي تقام تحت إشرافه حتى الثالث من أيار/ مايو المقبل".



وجاء هذا التمديد بعد قرار مجلس الوزراء في إيطاليا في العاشر من نيسان/أبريل الحالي والذي تضمن " اتخاذ تدابير عاجلة لاحتواء العدوى على الأراضي الإيطالية"، والذي بمقتضاه يتم تعليق كافة الأنشطة الرياضية على كل المستويات، بحسب ما جاء في الخبر نفسه.



وكان يوفنتوس متصدراً حين توقف الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، مع تبقي 12 مرحلة للنهاية.

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