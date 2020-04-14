الامارات | تحديد موعد الحسم في مصير الدوري الألماني

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد الحسم في مصير الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم أنها ستتخذ قراراً بشأن إمكانية معاودة نشاط الدوري المحلي للدرجتين الأولى والثانية من دون جمهور في اجتماعها المقرر في 23 الجاري.

وكان مقرراً أن تجتمع الجمعية العمومية للرابطة الجمعة المقبل لكنها أصدرت بياناً اليوم جاء فيه "الهدف من هذا التأجيل هو منح المزيد من الوقت للأندية والرابطة للاستعداد من أجل اتخاذ القرارات المقبلة". وتوقف نشاط الدوري حتى 30 الجاري حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقبل اتخاذ أي قرار يتعين على السلطات الكروية الألمانية انتظار قرارات السلطات السياسية، حيث من المقرر أن تتخذ المستشارة أنغيلا ميركل إلى جانب رؤساء 16 ولاية إقليمية قراراً غداً في ما يتعلق بقيود الحجر الصحي التي بدأت في منتصف مارس وتنتهي في 19 الجاري.

وكان وزير الرياضة ينز سباهن ألمح بحذر إلى إمكانية "العودة مرحلياً إلى الوضع الطبيعي"، لكن اجتماع الاربعاء سيحدد إلى حد بعيد الخطوط العريضة للأسابيع المقبلة.