شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي النقاز: «فيفا» أنصفني في قضيتي ضد الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أنيس بن ميم، محامي التونسي حمدي النقاز، حصول اللاعب على حكم لصالحه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في قضية فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، بسبب مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

وكتب «بن ميم»، في تغريدة على موقع «تويتر»: «حمدي النقاز يكسب قضيته ضد نادي الزمالك. الحمد الله وإن ينصركم الله فلا غالب لكم».

وعلق اللاعب على الحكم الذي حصل عليه بتدوينة على موقع «إنستجرام»، قال فيها: «الحمدلله اليوم الفيفا أنصفتنا بأن حكمت لفائدتي في قضية الزمالك، شكر كبير للمحامي أخي الأستاذ أنيس بن ميم على كل المجهودات التي توجها بهذا النصر».