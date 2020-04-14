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برشلونة يرفض التعاقد مع ويليان

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض نادي برشلونة الإسباني فرصة التعاقد مع النجم البرازيلي ويليان، لاعب نادي الإنجليزي.

وحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فقد قرر برشلونة عدم التحرك لضم اللاعب البرازيلي الذي ينتهي عقده مع البلوز الصيف القادم.

وكان برشلونة قد ارتبط اسمه لمدة طويلة بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي، إلا أنه يبدو أن إدارته قررت النظر في خيارات أخرى بعيدًا عن ويليان، الذي يبدو أنه سينتقل إلى ناد آخر في ، إذ يبدو توتنهام هو الأقرب لضمه برغبة من المدير الفني جوزيه مورينيو الذي سبق وأشرف على تدريبه في تشيلسي.

وشارك ويليان في 28 مباراة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي أحرز خلالهم 5 أهداف وصنع مثلهم.

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