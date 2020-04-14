شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يرفض التعاقد مع ويليان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض نادي برشلونة الإسباني فرصة التعاقد مع النجم البرازيلي ويليان، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي.
وحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فقد قرر برشلونة عدم التحرك لضم اللاعب البرازيلي الذي ينتهي عقده مع البلوز الصيف القادم.
وكان برشلونة قد ارتبط اسمه لمدة طويلة بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي، إلا أنه يبدو أن إدارته قررت النظر في خيارات أخرى بعيدًا عن ويليان، الذي يبدو أنه سينتقل إلى ناد آخر في الدوري الإنجليزي، إذ يبدو توتنهام هو الأقرب لضمه برغبة من المدير الفني جوزيه مورينيو الذي سبق وأشرف على تدريبه في تشيلسي.
وشارك ويليان في 28 مباراة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي أحرز خلالهم 5 أهداف وصنع مثلهم.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
2,191
-
تعافي
488
-
وفيات
164
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يرفض التعاقد مع ويليان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.