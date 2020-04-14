شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يفتح باب المفاوضات مع برشلونة من أجل «فيدال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح نادي إنتر ميلان الإيطالي باب المفاوضات مع نظيره الإسباني برشلونة من أجل التعاقد مع النجم التشيلي أرتورو فيدال.

ويأمل إنتر، بقيادة المدير الفني أنطونيو كونتي، في تدعيم وسط ميدانه بخدمات «فيدال»، الذي يملك خبرة كبيرة في الدوري الإيطالي إذ لعب في يوفنتوس في الفترة بين 2011 و2015.

ويرتبط «فيدال» منذ فترة بالعودة إلى «السيريا آ»، إذ لم يستطع حجز مقعدًا أساسيًا في تشكيل برشلونة.

وشارك التشيلي في 22 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، معظمها كبديل، وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.