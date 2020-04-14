شكرا لقرائتكم سيد مسعد: عمرو زكي سبب رحيلي المبكر عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد مسعد لاعب الزمالك السابق أن وجود 7 مهاجمين في القلعة البيضاء خلال موسم تواجده بالفريق سبب رحيله المبكر عن الزمالك.

وأضاف مسعد في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، اليوم الثلاثاء، أنه كان أقل المهاجمين السبعة شهرة حيث انتقل للزمالك من القناة في دوري الدرجة الثانية، بينما كان الزمالك يوجد لديه ميدو وعمرو زكي وأحمد جعفر وغيرهم من باقي المهاجمين المميزين.

وأوضح أن الثقة في النفس هى ما دفعته للتأقلم في صفوف الزمالك موضحا أن سر انضمامه للقلعة البيضاء يرجع لمحمود سعد لاعب الزمالك السابق.

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وتنتظر جماهير الكرة المصرية حتى مطلع شهر مايو من أجل استئناف بطولة الدورى، بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم، أعلن عن مد قرار وقف المسابقات 15 يوما إضافية تنتهى بنهاية شهر أبريل، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بمد حظر التجول لأسبوعين، يأتى ذلك فى الوقت على وجود مؤشرات تبشر العودة للممارسة الكرة بشكل طبيعى.

في المقابل يمنح تأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل فضلاً إلى تأجيل المباريات الخاصة بالمنتخب فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة أفريقيا بالكاميرون أو التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى تأجيل دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية إلى أجل غير مسمى، والتى يشارك فيهم أربعة أندية مصرية، أفضلية لاتحاد الكرة باستئناف بطولة الدورى ولعب المباريات دون توقف .