شكرا لقرائتكم الزمالك: فيفا لم يبلغنا بصدور حكم لصالح حمدي النقاز في شكوى فسخ عقده معنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة بنادي الزمالك ، وصول أي قرارات رسمية من الفيفا بشأن الحكم في قضية حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأبض السابق.

وقال أمير مرتضي في تصريح خاص تعليقا علي أنباء صدور قرار من الفيفا : لم تصلنا قرارات رسمية حتي الأن.

في نفس السياق يدرس شريف اسلام مدير التسويق والمسئول عن الملف بشكل مستمر مع أحمد عبد الفتاح محامي النادي، كافة الأمور الخاصة بتلك القضية استعدادا للرد القانوني المناسب.

ويزعم التونسي أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق ومنتخب تونس أن المحكمة الدولية حكمت لصالح موكله باحقيته في فسخ تعاقده مع الزمالك وغرامة علي الأبيض مليون و250 الف دولار.

وزعم بن ميم خلال تصريحات خاصة صدور حكم يتضمن ان أربعة بنود وهي :

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١/ بصحة فسخ العقد بين اللاعب و النادي

٢/إلزام نادي الزمالك بدفع مبلغ مليون و 250 الف دولار للاعب

٣/ منعه من الانتداب ل3 فترات تسجيل

ونشر التونسي أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق ومنتخب تونس تغريدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التدوينات " تويتر " يؤكد خلالها أن موكله كسب قضيته لدى الفيفا بخصوص فسخ عقده مع القلعة البيضاء، لعدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال بن ميم في تغريدته: "حمدي النقاز يكسب قضيته ضد نادي الزمالك، الحمد لله ان ينصركم الله فلا غالب لكم".

ورفع النقاز شكوى على الزمالك للمطالبة بفسخ عقده مع النادي بسبب التأخر عن صرف مستحقاته المالية لمدة أكثر من 3 أشهر.